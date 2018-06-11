11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский солдат-срочник избил сослуживца до разрыва селезенки

В одной из воинских частей Черкасской области военный срочной службы избил товарища до разрыва селезенки, а командование части пыталось скрыть факт неуставных отношений, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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“Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона выявила факт сокрытия командованием одной из воинских частей Черкасской области преступления, совершенного военнослужащим срочной службы. Установлено, что 31.05.2018 в казарменном помещении воинской части военнослужащий срочной военной службы применил физическое насилие к другому военнослужащего срочной службы этой же части”, – написал Лысенко.

По его словам, в результате этого последний был доставлен в Смелянскую городскую больницу с предварительным диагнозом аппендицит, однако во время хирургического вмешательства врачи обнаружили у пострадавшего разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалить. Тем самым пострадавшему нанесено тяжкое телесное повреждение.

Однако, отметил Лысенко, этот случай должностными лицами воинской части скрывался до 6 июня, а уже 7 июня с этим фактом военной прокуратурой Черкасского гарнизона начато уголовное производство, квалифицированное по ч.3 ст.406 Уголовного кодекса Украины. Прокуратура установила лицо, совершившее указанное правонарушение, а также выявлен факт сокрытия должностными лицами этого правонарушения.

“В связи с тем, что должностными лицами принимались меры по сокрытию данного случая, военной прокуратурой Черкасского гарнизона в отношении 8 должностных лиц воинской части составлены административные протоколы, квалифицированные по ст.172-16 “бездействие военной власти” Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В открытом уголовном производстве пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос объявления нападающему о подозрении.