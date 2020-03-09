Украинский солдат свел счеты с жизнью прямо на боевом посту

09.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В Хмельницкой области застрелился солдат-срочник из Запорожья, несший службу в карауле.

Инцидент произошел в селе Цветоха Славутского района, где расположена воинская часть A1358, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный ресурс TV7+.

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Военнослужащий был призван полгода назад и по словам сослуживцев, был спокойным и стрессоустойчивым.

«По словам сослуживцев, боец в 10 утра заступил на боевое дежурство возле склада боеприпасов. Через некоторое время оттуда донесся выстрел. Прибежав на звук, другие военные застали караульного лежащим, со смертельным огнестрельным ранением головы. Наряду с мертвым парнем лежал автомат», – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области из автомата застрелился 23-летний пограничник Артем Филоненко.

Также говорилось о том, что в Лисичанске украинский солдат в состоянии нервного срыва, произошедшего на почве нежелания служить в зоне так называемой АТО, решил свести счёты с жизнью.