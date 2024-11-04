Украинский солдат: У нас каждый второй – дезертир

Анатолий Лапин.  
04.11.2024 10:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Количество самовольно оставляющих части украинских военных составляет уже 15 человек на 30 призванных.

Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил солдат ВСУ Евгений Спирин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество самовольно оставляющих части украинских военных составляет уже 15 человек на 30 призванных. Об...

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«Все об этом говорят – и журналисты, и бывшие военные, и нынешние, что если год назад, условно, было три случая на тридцать, то сейчас это пятнадцать случаев на тридцать. И некоторые журналисты, которые часто бывают на фронте, которые не в армии, они могут посмотреть со стороны на это все.

Они говорят, что «я за некоторых «сзчшников» даже рад, потому что смотреть, как человека три года, вытягивали из него всю жизнь, он получил 200 контузий, ранения во все части, в которые только можно, и продолжает тянуть эту лямку, а никто не говорит про ее демобилизацию, про сроки и про все, то, может, так и надо, может, они все пойдут в СЗЧ [самовольное оставление части]», – заявил Спирин.

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