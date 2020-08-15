Киевский «соросёнок»: Лукашенко «ударил в спину» Украине

15.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Своим решением вернуть задержанных граждан России на родину президент Белоруссии Александр Лукашенко «ударил в спину» Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший журналист и экс-депутат Верховной рады, видный представитель когорты «соросят» Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, со стороны Лукашенко мы получили удар в спину. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо, абсолютно недружественный шаг – он выдал вагнеровцов в Россию, тех самых вагнеровцев, которые приезжали на территорию Украины, убивали украинских граждан, 28 вагнеровцев из задержанных воевали на Донбассе…

Их задержали, Украина мгновенно подала запрос на возвращение их, готовила документы на экстрадицию, передала документы на экстрадицию, а в итоге от Лукашенко вот такая дуля попала нам в ответ.

Это предательство наших любых, я считаю, отношений, которые могли бы строиться на взаимоуважении. Потому что он избрал свою давнюю, не знаю даже как сказать, ну семья – у него с Путиным политическая семья, и он не может без Путина, это уже очевидно. Таким образом, вагнеровцы поехали в Россию», – сокрушается Лещенко.

Напомним, 32 сотрудника частного охранного предприятия, опоздавшие на самолет, были задержаны в санатории под Минском. Всех их белорусские власти назвали членами частной военной компании «Вагнер» и обвинили в намерении дестабилизировать обстановку.