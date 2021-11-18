Украинский союз промышленников: Ситуация очень серьезная, начался резкий обвал

Новости Украины

Еще до начала нынешнего резкого роста цен на энергоносители промышленность Украины переживала системный кризис, теперь же ситуация еще больше усугубилась.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил глава Украинской ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень серьезная. Системный кризис в промышленности Украины, особенно в наукоемких отраслях, имел место еще задолго до аномального роста цен на газ. Даже показатели прошлого года и первой половины нынешнего демонстрировали, что речь идет, по сути, о стагнации, резком обвале производства, особенно в таких отраслях как машиностроение. Аналогично – во всех отраслях, где природный газ является не только энергоносителем, но и сырьем. В частности, в химии, где в себестоимости удобрений доля природного газа составляет до 80%. К этому можно добавить беспрецедентную проблематику высокого морального и физического износа наших промышленных основных фондов. В среднем по стране этот износ достигает 65-70%. А по таким направлениям, как подвижной состав «Укрзализницы» – локомотивные парки изношены на 98%, парк пассажирских вагонов – на 85%. Все это негативно влияет на такие показатели как энергоемкость продукции, производительность труда и т.д. Наш украинский ВВП по энергоемкости в 3-4 раза выше, чем в государствах Восточной и Центральной Европы. И рост цен на энергоносители еще более усугубляет эти проблемы», – сказал Анатолий Кинах.