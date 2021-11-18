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18.11.2021 13:54
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса
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Украинский союз промышленников: Ситуация очень серьезная, начался резкий обвал

Новости УкраиныЕще до начала нынешнего резкого роста цен на энергоносители промышленность Украины переживала системный кризис,...

Еще до начала нынешнего резкого роста цен на энергоносители промышленность Украины переживала системный кризис, теперь же ситуация еще больше усугубилась.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил глава Украинской ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень серьезная. Системный кризис в промышленности Украины, особенно в наукоемких отраслях, имел место еще задолго до аномального роста цен на газ. Даже показатели прошлого года и первой половины нынешнего демонстрировали, что речь идет, по сути, о стагнации, резком обвале производства, особенно в таких отраслях как машиностроение.

Аналогично – во всех отраслях, где природный газ является не только энергоносителем, но и сырьем. В частности, в химии, где в себестоимости удобрений доля природного газа составляет до 80%.

К этому можно добавить беспрецедентную проблематику высокого морального и физического износа наших промышленных основных фондов. В среднем по стране этот износ достигает 65-70%. А по таким направлениям, как подвижной состав «Укрзализницы» – локомотивные парки изношены на 98%, парк пассажирских вагонов – на 85%.

Все это негативно влияет на такие показатели как энергоемкость продукции, производительность труда и т.д. Наш украинский ВВП по энергоемкости в 3-4 раза выше, чем в государствах Восточной и Центральной Европы.

И рост цен на энергоносители еще более усугубляет эти проблемы», – сказал Анатолий Кинах.

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