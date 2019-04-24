Украинский спецназ по американской программе готовится к захвату российских кораблей

24.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Бойцы 73-го морского центра специального назначения Военно-морских сил Украины (ВМСУ) приступили к отработке захвата судов.

Об этом, ссылаясь на страницу подразделения в Facebook, сообщает «Независимая газета», указывая, что украинский спецназ натаскивают на действия по американской программе VBSS (visit, board, search and seizure) – сближение, высадка, прочесывание и захват.

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При этом тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп.

Кроме того, у берегов Одессы в феврале начались испытания новых украинских десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр» с морскими пехотинцами на борту.

Также издание напоминает, что министр обороны Украины Степан Полторак пообещал, что украинские суда намерены пройти через Керченский пролив. По его словам, это «проходить мы будем тогда, когда мы получим полную готовность наших ВМС, получим поддержку наших партнеров».

Указывается, что активность украинских силовиков на Черном и в Азовском морях заметна невооруженным взглядом.

«Украина – морское государство, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв км исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских», – приводит газета слова замглавы МВД Украины Вадима Троян, включившего в украинское побережье морскую экономическую зону Крыма и прилегающую к полуострову акваторию.

«То есть эти берега и воды Киев считает своими. Значит ли это, что в итоге украинские власти приступят (после определенной подготовки) к перехвату российских торговых и рыболовецких судов в данной акватории, сказать трудно. Но, по крайней мере, судя по программе подготовки бойцов 73-го морского центра специального назначения, исключать такой вариант событий нельзя», – предупреждает издание.

Напомним, что ранее украинские силовики захватили российский рыболовецкий траулер, что аукнулось азовским портам Украины потерей едва ли не половины грузооборота.