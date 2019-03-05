Украинский спецназовец обещает Крыму и Донбассу «хорватский сценарий»

05.03.2019

Возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины произойдёт в результате комбинации экономических санкций против России и угрозы применения «хорватского сценария» – стремительного блицкрига под прикрытием западного контингента с последующими этническими чистками.

Об этом в эфире YouTube канала «KRYM» первый замком Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За счёт союзов с другими, осуществляя давление на Российскую Федерацию политическими и экономическими санкциями, увеличивая свою обороноспособность, заставить Россию сесть за стол переговоров, заставить отказаться от оккупированного Донбасса и Крыма. А если будет нежелание и противодействие – можем повторить Хорватский сценарий», – сказал Кривонос, ранее заявивший о планах баллотироваться в президенты Украины.