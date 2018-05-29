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Украинский спортсмен умер на заработках в Польше. У родителей нет денег, чтобы отправить тело домой
В Польше на заработках умер 23-летний украинский спортсмен Владислав Минич, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится на странице Федерации масс-рестлингу Украины в Facebook.
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“Спортивную семью масс-рестлинга Украины постигла тяжелая утрата. Находясь на работе в Польше, умер атлет Херсонской федерации масс-рестлинга Владислав Минич – чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира 2017 в весовой категории до 60 кг”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас родители, кроме потери сына, столкнулись с проблемой перевозки тела спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета в Украину надо 70 тысяч гривен.
Федерация масс-рестлингу Украины призвала помочь родителям умершего.
Метки: заробитчане, Польша, смерть, украинский спортсмен
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