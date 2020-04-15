Украинский стиль. Свидомая «чудо-ракета» способна лишь на карательные удары по гражданским объектам

15.04.2020, Севастополь, Александр Ростовцев

Как известно, профессиональных «патриотов Украины» отличает от прочих категорий «громадян» неустанный поиск зрады и реваншизма, в основе которых лежат фантомные боли и комплекс неполноценности.

Причём, чем менее обезображен интеллектом и сильнее оторван от действительности «патриот», тем чаще ему приходят в голову ошеломительные рецепты мщения России за собственную трусость и позор шестилетней давности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вот и на этот раз весеннее обострение подкралось и тюкнуло в темечко известного фрика, диванного эксперта и инфантильного милитариста Лёху Арестовича, вдохновив его выступить на страницах соцсети Facebook с рассуждениями об утраченных шароварных пэрэмогах по вине расплодившейся «промосковской швали» в правящих кругах Украины.

Арестович, как и другие украинские «военные эксперты», полагает, что насыщение ВСУ недоделанным украинским ракетным оружием является «единственным серьёзным козырем в борьбе с российской армией».

Этими козырями, по мнению Лёхи, должны стать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), а также широко разрекламированные украинской пропагандой ракеты «тяжёлого класса» «Ольха-М» и «Нептун».

Как и все прочие малограмотные любители простых решений, Арестович считает, что достаточно как следует нашпиговать деньгами «перспективное направление» – и дело в шляпе. Украина обретёт заветное «вундерваффе», а клятые москали содрогнутся от благоговейного страха.

испытательные стрельбы “великой и ужасной” “Ольхой”

«Эксперт» утверждает, что плодотворная идея восстановления военного величия Украины вновь сорвана по вине «московской агентуры» Зеленского, не выделившей средств Павлоградскому химическому заводу – одного из ключевых предприятий украинского ВПК и ракетно-космической отрасли.

Причина прекращения государственного финансирования ПХЗ – результаты его деятельности, несоразмерные затратам.

Катаясь в пыли, раздирая на себе одежды и воя от ярости, Арестович рассказывает «побратимам», как ПХЗ уволил 700 работников, а на территории завода с конца 90-х хранится «полторы килотонны просроченного, нестабильного гептила» от советских баллистических ракет.

Без ПХЗ, вопиет Арестович, Украина может лишиться «тяжёлых управляемых ракетных вооружений, эквивалента ядерного оружия, самого надежного элемента и самого весомого аргумента в щите сдерживания российской агрессии».

Приговор: «Это – преступление государственного масштаба: создание благоприятных условий для усиления российской военной агрессии».

В качестве кардинального решения проблемы Лёха предлагает срочно выделить деньги на закупку гор хлопкового сырья для производства ракетного пороха. При этом, бандерложек поминает добрым словом СССР, «уделявший много внимания его выращиванию».

А так, без хлопка, мол, ракеты украинских ПВО, «Ольха» и другие образцы украинского «чудо-оружия» не взлетят со всеми вытекающими последствиями.

То, что творится на Павлоградском химзаводе – тема для отдельного разговора.

ракета “Ольха”

Если вкратце, предприятие занято переработкой и восстановлением просроченного твёрдого ракетного топлива. На сегодняшний день предприятие перелопатило 3 тысячи тонн порохов из 5 тысяч завезённых.

Кроме того, на складах ПХЗ «зависло» 38 ступеней МБР «Сатана», снаряжённых 50 тоннами гептила каждая.

Надёжных и дешёвых технологий переработки гептила нет ни у одной страны мира. Есть технология-прототип каталитического гидрирования гидразина в менее токсичные составляющие от компании Allied Signal, но она является экономически затратной, и денег на её реализацию в промышленном масштабе не даст ни одно правительство.

Единственное возможное решение – выжечь весь гептил на каком-нибудь отдалённом полигоне, и затем рекультивировать окружающую среду. На это уйдёт уйма денег, понадобится современное оборудование и кадры для его обслуживания, а это намного сложнее и скучнее, чем мечтать о реванше и горах ракетного «чудо-оружия» для ВСУ.

испытания ракеты “Нептун” в акватории Чёрного моря

Россия, к слову, восстанавливает просроченный гидразин на предприятии «Факел» для дальнейшего его использования в гражданских ракетах-носителях типа «Протон», «Циклон», «Рокот», «Космос-3М».

Кроме того, до конца 2013 года российский химпром, по соглашению с Януковичем, переработал 750 тонн компонентного азотного окислителя, поступившего из Украины, и готов был переработать оставшиеся 3,5 тысячи тонн, но известные события на «Майдане Незалежности» и последующий разрыв военно-технического сотрудничества поставили на них крест.

В последние годы жители Павлограда и окрестностей заняты подписанием петиций в адрес украинского руководства, с мольбами избавить их от гептиловой угрозы в случае ЧП, однако Киев хранит молчание, поскольку беспомощен решить проблему самостоятельно.

Что касается новых украинских ракет, то не так уж они страшны, как нам их малюет бандеровская пропаганда.

Давно не секрет, что большинство украинских военных разработок базируются на давно устаревших советских технологиях, доступных «незалежникам».

Стрельба “Нептуном” с одесского полигона

Так, в основу ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р», о которых все уши прожужжал Турчинов, заложены элементы советской РСЗО 9К58 «Смерч». По украинским данным, дальность стрельбы «Ольхой» достигает 130 км, хотя шароварные ракетчики угрожают довести её до 200 км.

Вес «Ольхи» – около 800 кг, системы управления – 50 кг, двигательной части – около 500 кг. Боеголовка унифицирована. В головной части ракеты могут быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг. В зависимости от решаемых задач, «Ольха» может применяться для поражения – как наземных целей, так и надводных целей.

Как сообщает портал Fromua.News, реактивный снаряд «Ольха» управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS.

При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции – около 7 м. Предположительно, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», что использовался в конверсионной ракете-носителе «Днепр» и на российском ОТРК «Искандер».

“новая” украинская ПКР “Нептун”

Портал Fromua.News заявляет, что все компоненты «Ольхи» – украинского производства, комплекс превосходит по ТТХ тактическую ракету «Точка-У» и может поражать наземные и морские цели.

Другая, шумно разрекламированная украинской пропагандой ракета «Нептун», по утверждению специалистов, является слегка подшаманенной советской противокорабельной ракетой Х-35.

«Нептун» – дозвуковая низковысотная ПКР, предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также наземных целей. Разработана киевским конструкторским бюро «Луч». Двигатель для «Нептуна» производит запорожский «Мотор Сич», разработчик головки самонаведения – НПП «Радионикс», отдельные комплектующие поставляет Харьковский авиационный завод. За серийный выпуск отвечает Государственное предприятие «ВИЗАР», недавно прошедшее модернизацию.

Дальность стрельбы «Нептуна» – до 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части – 150 кг, маршевая скорость полета – 0,8-0,85 М. Украинская ракета оснащена новой инерциальной системой наведения, а на конечном участке траектории включается активная головка самонаведения.

мобильный комплекс с контейнерами для ракет “Нептун”

Специалисты невысоко оценивают новую украинскую «чудо-ракету». По своим ТТХ она существенно уступает современным российским ракетам аналогичного класса.

Устаревшие ракеты типа Х-35 и их аналоги давно стали «ширпотребом» на современном рынке противокорабельных вооружений. У них нет какой-то особенной скорости, нет радиолокационной малозаметности, нет каких-либо тактических особенностей, вроде способности атаковать стаей вражеские корабли, обмениваться между собой информацией и в зависимости от обстановки менять боевой порядок.

Ракеты типа Х-35 достаточно простые для того, чтобы украинская промышленность освоила их серийное производство.

“военный эксперт” Арестович

Если для кого и опасны новые украинские ракеты, так это для гражданских объектов, особенно на стадии испытания их в акватории Чёрного моря.