05.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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Украинский сторонник «Междуморья» призвал «единым фронтом» идти на Москву


Страны альянса Центральной и Восточной Европы или так называемого Междуморья смогут «зайти в Москву единым фронтом» и «вылечить ее от путинизма и параллельно – коронавируса».

Об этом в ходе видеоконференции «Междуморье во время пандемии: кризис или шанс на прорыв?» заявил вице-президент Фонда поддержки демократических инициатив, русофоб Юрий Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что заявление было сделано на фоне информации о высоком числе заболевших коронавирусом в России и возможном оказании ей гуманитарной помощи от европейских стран.

«Что касается гуманитарной миссии в Россию, то очень хочется объединить эту миссию с освобождением страны от Путина. Это главная гуманитарная миссия, которая должна быть в России. Это и смех и правда – потому что тоталитарная политика привела к тому, что у них такие риски по пандемии.

И, возможно, мы польско-украино-литовско-румынским фронтом зайдем в Москву и вылечим Москву от путинизма и параллельно коронавируса», – паясничает Гончаренко.

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