Украинский «Стриж» приземлили в поле, не дав ударить по базе ВКС под Симферополем

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В районе пгт Гвардейское под Симферополем, где базируется авиаполк ВКС, сбили беспилотник. Аппарат упал в поле, высоко подняв клубы дыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Взрыв ощущался в северо-западной части Симферополя и ближайшем пригороде. Ближе всего к нему оказалось село Софиевка, где в некоторых домах выбило окна. Глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин подтвердил, что был сильный хлопок, наподобие тех, что раньше были при работе систем ПВО.

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«В 17.40 силами ПВО с помощью РЭБ в районе населенного пункта Гвардейское был сбит беспилотник. БПЛА приземлили в чистом поле, где отсутствуют какие-либо объекты инфраструктуры, обороны или жилые дома. БПЛА сдетонировал на земле, жертв и повреждений нет, на месте падения дрона большого диаметра и глубины воронка», – сообщили ряд телеграм-каналов Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал фото воронки в земле после взрыва БПЛА.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», – написал он в своем телеграм-канале.

Советник главы Олег Крючков уточнил, что удар пытались нанести по координатам.

«Отработал РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего «Стриж», – написал он и добавил, что видео и фото с геопривязкой в телеграм-каналах и соцсетях – это работа на врага.

4 марта в районе Гвардейского силы ПВО также сбили беспилотник, который упал на территории садового товарищества и сдетонировал. На дне воронки были обнаружены осколки БПЛА, которые дают основание предполагать, что это был советский беспилотник «Стриж».