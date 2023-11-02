Украинский студент? Умри за Зелю!

Ослов и ученых – в середину! Говорят, что именно этот приказ отдал Наполеон Бонапарт своей армии во время египетского похода, оказавшись в окружении противника. С помощью таких мер главнокомандующий стремился сохранить логистический и интеллектуальный потенциал французов. Похоже, что украинским современным полководцам пришлось отказаться от опыта великого европейца в той части, которая касается интеллектуального потенциала. Об этом свидетельствует один интересный документ, недавно появившийся на украинских интернет-ресурсах.

Речь идет о проекте распоряжения сумского гауляйтера, то есть главы государственной и военной администрации с длинным названием «О создании рабочей группы по вопросам проведения мобилизационных мероприятий в Сумской области». Небольшой документ размером в одну страничку формата А-4 может в самое ближайшее время создать очень большие проблемы сумским студентам университетов, институтов и даже колледжей. Подчеркнем, что в нашем распоряжении лишь проект, то есть документ в процессе разработки. Не все реквизиты, даты и подписи в нем проставлены, но даже того, что есть, достаточно, чтобы студенты как следует задумались о своем будущем – есть ли оно у них вообще.

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Состав рабочей группы, упомянутой в проекте, пока неизвестен. Зато известно, что ей поручается подготовить список студентов, обучающихся в высших и средних учебных заведениях области с указанием категории здоровья, профессии и специальности каждого. Для чего? А как вы думаете, если группа называется «по вопросам проведения мобилизации». Особое внимание следует уделить нескольким профессиям и специальностям – в основном операторам и техникам. Что это за «особое внимание», не разъясняется, все равно список нужен на всех. Возможно, с этих начнут.

Глава группы должен с 6 ноября (эта дата в проекте указана) еженедельно докладывать гауляйтеру о результатах работы. Странно, что на работу отводится больше одной недели. Вузов в области всего полтора десятка с небольшим, включая колледжи и филиалы. Списки студентов с распределением по кафедрам и факультетам есть у всех. Все студенты и даже абитуриенты проходят медосмотры, а рабочая группа наделена полномочиями – привлекать к своим заседаниям руководство вузов. Так что, даже если выделить какое-то время на составление прайсов по отмазыванию, долго вся эта бюрократия не протянется.

Есть у рабочей группы еще одна обязанность – «совместно с руководством учебных заведений организовать проведение занятий по военно-патриотической подготовке и разъяснение положений статьи 17 конституции Украины». Там, в конституции, действительно есть положения, которые не мешало бы разъяснить. Например, такое:

«На территории Украины запрещается создание и функционирование каких-либо вооруженных формирований, не предусмотренных законом».

Интересно, а все эти правосеки, азовцы, торнадо, кракены и прочая парамилитарная сволочь, они что, всегда были «в законе»? Или такое:

«На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз».

А что это у нас там на Яворовском полигоне, например? Или еще одно:

«Вооруженные Силы Украины и иные воинские формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан».

Почему же тогда эти силы и формирования с 2014 года лишают права на жизнь мирных людей, которых считают своими гражданами? Но никто этого разъяснять конечно не будет. Просто скажут что-то типа «быдло должно сдохнуть за Зеленского, американские интересы и бизнес семейки Байденов. Шагом марш!»

Однако самая большая неувязка проекта в том, что все вышеозначенное предлагается сделать «с целью увеличения мобилизационного потенциала Сумской области». В то время, как очевидно, что цель может быть достигнута только противоположная. Будучи брошенными на фронт, неподготовленные и необученные студенты разве что массово полягут в бездарных «мясных штурмах», так любимых украинским командованием и его кураторами.

Еще одна неувязочка документа связана с фамилиями. Подписать его должен был Владимир Артюх, но пока мозги авторов скрипели над формулировками, сумской гауляйтер успел смениться, и теперь почетная обязанность швырять студентов в кровавую мясорубку ожидает его бывшего заместителя и нынешнего преемника Алексея Дрозденко. Но это частность, больше настораживает другое. Нигде в проекте не упоминается, что в списки вносятся именно студенты-юноши, а девушек этот процесс не затронет. Может быть, авторы все-таки спохватятся и еще поработают над текстом?

Дрозденко

Кстати, Сумы – не единственный регион, где активно работают над такой инициативой. «Политнавигатору» известно, что аналогичные планы вынашиваются, в частности, в Николаеве. И, скорее всего, не только там.