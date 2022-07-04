Украинский суд арестовал российскую сеть по продаже косметики

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Новости Украины

Подольский районный суд Киева наложил арест на 100% корпоративных прав сети по продажам косметики Brocard, которая через оффшорную кипрскую компанию Инденон Холдинг Лимитед принадлежит россиянке Татьяне Володиной. В России она же владеет сетью бутиков «Л’Этуаль».

Об этом говорится в постановлении украинского суда.

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Решение об аресте было принято еще 18 мая в рамках уголовного производства о присвоении имущества и «финансировании агрессии против Украины».

Из материалов следует, что суд запретил владелице отчуждать корпоративные права в ООО «Брокард-Украина». Однако в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения о смене владельца, – компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding.

Позже адвокаты «Брокард-Украина» обратились в суд с просьбой отменить арест имущества, поскольку конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Согласно постановлению, суд все же удовлетворил ходатайство «Брокард-Украина», но частично. Таким образом, арест остается в силе, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время российской владелице позволили сменить директора и местонахождение юридического лица.

На 1 января сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1808 человек.