Украинский суд досрочно отпустил экс-главаря «Торнадо» – садиста Онищенко

Новости Украины

Прекрасная новость из Киева – после проведенных за решеткой по приговору Оболонского суда Киева семи лет из назначенных одиннадцати, на свободу вышел бывший командир спецроты МВД «Торнадо» и бывший комбат украинского добровольческого батальона «Шахтерск» Руслан Онищенко.

Примечательно, что первым, кто принес эту «благую весть» в мир, стал экс-нардеп Игорь Мосийчук, тоже выходец из националистических добровольческих структур и тоже бывший сиделец по уголовным приговорам, причем дважды – один раз при Януковиче по делу т. н. «васильковских террористов», а второй раз совсем недолго при Порошенко – по делу о коррупции.

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Но вернемся к Онищенко. В лихие 90-е его звали Абальмаз и был он ничем не примечательным мелким криминальным дельцом с Донбасса, сколотившим ОПГ средней руки, занимавшееся рэкетом и крышеванием нелегальных угольных площадок и «копанок» (угольных выработок открытым способом) в районе Тореза, ныне контролируемого ДНР.

А дальше – как в известном фильме. Украл, выпил – в тюрьму. И так пять раз подряд. Выйдя на свободу, уголовник женился и взял фамилию жены, так появился Руслан Онищенко. В середине нулевых на всю Донецкую область прогремела история с штурмом бойцами милицейского спецназа особняка Онищенко в Торезе. Милиция тогда нашла у бандита целый арсенал оружия: гранаты, автоматы, карабины. Сам Онищенко при этом утверждал, что «взяли его со страйкбольными автоматами из-за неуплаты «дани» за свой угольный бизнес».

Но настоящую путевку в жизнь ему дал переворот-2014 и последующие за ним события. Чувствовавшая себя в первые месяцы не совсем уверенно новая киевская власть мобилизовала на защиту «завоеваний революции» всяко-разный люд, в том числе и лихой.

Так Абальмаз-Онищенко стал «патриотом» и сориентировавшись в новой ситуации быстренько сколотил из такого же, как и он сам элемента, один из первых «добровольческих батальонов» – батальон патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» – по названию города прописки в Донецкой области. Правда, острословы довольно скоро дали ему другое, созвучное название – «Шахрайск».

И действительно, за исключением позорного бегства из Иловайского котла батальон Онищенко не снискал особых ратных подвигов и в боях с донецкими ополченцами замечен не был, зато хорошо погастролировал по тылам, занимаясь разного рода отжимами, насилиями и мародерствами. Настолько – что – уникальный случай в истории постмайданной Украины, – был расформирован по личному распоряжению тогдашнего главы МВД Авакова.

История сохранила запись выступления Авакова в эфире «1+1», где он и сообщил о том, что «Батальон «Шахтерск» был мной распущен приказом министра потому, что неоднократные случаи мародерства в Волновахе и в других ситуациях имели место. Поступки 50 мародеров опорочили целый батальон». Наименее запятнавшие себя мародерством боевики были переведены в новосформированные милицейские спецроты «Торнадо» и «Святая Мария».

С этого момента начинается история снискавшей себе печальную славу спецроты «Торнадо», которую и возглавил рецидивист с пятью судимостями за плечами Руслан Онищенко. Правда, до поры его криминальное прошлое не сильно волновало украинские верхи.

Сам же Онищенко-Абальмаз, имея все возможности стать из судимого рэкетира героем новой Украины и даже попасть в Раду, как многие другие комбаты, этим шансом не воспользовался, а пошел по протоптанной криминальной дорожке.

За несколько лет деятельности во главе «Торнадо» затерроризировав жителей подконтрольной Киеву части Луганщины и настолько задрав тогдашнего губернатора области Геннадия Москаля, что тот обьявил «торнадовцам», а заодно и батальону «Айдар» настоящую войну, засыпая МВД, СБУ, Генпрокуратуру и администрацию президента потоком жалоб на бесчинства «патриотов с большой дороги».

В конце концов, дело закончилось штурмом весной 2016-го базы «Торнадо» в Боярке под Киевом. Восемь боевиков «Торнадо» и их командир Руслан Онищенко были арестованы по тяжким обвинениям в мародерствах, грабежах, избиениях, пытках и изнасилованиях извращенным способом жителей Луганской области, подозревавшихся «торнадовцами» в «сепаратизме». Помимо самого Онищенко одним из наиболее известных садистов «Торнадо» стал белорусский нацист Данило Ляшук по кличке «Моджахед», откровения которого по достоинству оценил бы сам Чикатило, будь он жив.

Рота была спешно расформирована, украинские СМИ заполонили сенсационные репортажи об издевательствах над мирными гражданами, а по ТВ в эфире у Шустера сам тогдашний главный военный прокурор Матиос шокировал публику скандальными подробностями допросов торнадовских зверюг. Тогда же в Сеть попали интимные фотографии Онищенко, на которых он демонстрировал свои специфические сексуальные пристрастия.

Надо отдать должное режиму Порошенко – он по полной оттоптался на материалах дела «Торнадо», показательно используя его в целях отбеливания репутации остальных «добровольческих батальонов» – как бы проводя черту между «хорошим большинством» и «отдельными выродками и негодяями», которые выявлены и наказаны украинским судом.

И таки да – Онищенко с подельниками получили различные сроки за решеткой и надолго исчезли из актуальной повестки. Разве что иногда в СМИ прорывались сообщения о бесчинствах фигурантов уже на зоне, где они пытались беспредельничать и бунтовать.

Очередная «российская агрессия» дала Онищенко шанс исправить упущенную в 2015-м возможность и снова переквалифицироваться из уголовников в патриоты. Благо, из тюрем начали выпускать осужденных по нетяжким статьям бывших военных – главное, чтобы те брали в руки оружие и ехали на фронт. Написал такое прошение и Онищенко.

Пока не очень понятно, на каких условиях выпустили Онищенко – было это решение суда в порядке пересмотра дела или имело место помилование. Известно только, что поручителем его выступил престарелый ветеран националистической сцены и экс-нардеп Степан Хмара.

И еще стало ясно, что Онищенко-Абальмаз оставался единственным экс-торнадовцем, который задержался за решеткой аж до сегодняшнего дня. Остальных его «побратимов», оказывается, выпустили еще в марте – на условиях, что они вступят в ряды теробороны.