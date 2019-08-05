Украинский суд наконец-то заинтересовался американским гражданством Супрун

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной админсуд Киева обязал Государственную миграционную службу подтвердить, действительно ли и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун вышла из гражданства США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева

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В понедельник, 5 августа, состоялось подготовительное заседание по иску нардепа Игоря Мосийчука к Супрун о наличии у нее полномочий министра.

Согласно решению суда, у Миграционной службы есть месяц — до 5 сентября — чтобы предоставить «должным образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США».

Кроме того, суд требует от секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых Супрун участвовала с момента назначения ее на должность исполняющей обязанности министра. Эти документы должны быть предоставлены в тот же срок.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

Напомним, ранее нардеп Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может исполнять обязанности министра здравоохранения. Одним из его аргументов является то, что у Супрун есть гражданство США.