Украинский суд оставил под стражей активиста Самообороны Севастополя

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заседание Апелляционного суда Херсонской области относительно рассмотрения жалобы стороны защиты на отказ суда изменить меру пресечения участнику “Самообороны Севастополя” не состоялось из-за невозможности организовать видеосвязь адвокатам с судом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры несуществующей АР Крым.

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“Участник незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя” остаётся под стражей. Сегодня в связи с невозможностью Соломенского районного суда города Киева организовать видеосвязь адвокатам с Апелляционным судом Херсонской области, судебное заседание по рассмотрению жалобы адвокатов на продление содержания под стражей и отказе в изменении меры пресечения участнику незаконного вооруженного формирования Р. не состоялось”, – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что 18 июля 2019 года Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство защиты участника “Самообороны Севастополя”, которого 11 июня задержали на контрольно-пропускном пункте “Каланчак”, о смене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Однако, в связи с существованием рисков, о которых заявила прокуратура несуществующей АР Крым, суд отказал защите в смене меры пресечения, добавили в прокуратуре.