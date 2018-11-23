23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Украина, Финансы
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Украинский суд отменил арест акций “Сбербанка России”

Киевский апелляционный суд отменил арест акций украинской дочки “Сбербанка”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в решении суда.

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“Признать неправомерными действия частного исполнителя исполнительного округа города Киева …, заключавшейся в вынесении постановления от 20 сентября 2018 года об открытии исполнительного производства № 57267831, постановление от 28 сентября 2018 об аресте всего недвижимого и движимого имущества в исполнительном производстве …”, – говорится в постановлении.

В решение также указано, что взыскателями имущества украинской дочки “Сбербанка” были ООО “Компания по управлению активами Финансовый Вектор”, ООО “Приватленд”, ООО “Компания по управлению активами” Финансовый капитал”.

Ранее Национальный банк Украины отказал в согласовании продажи АО “Сбербанк”.

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