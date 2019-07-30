Украинский суд постановил, что российский танкер задержали законно

30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский суд проверил обстоятельства недавнего ареста российского танкера в Измаиле и пришел к выводу, что арест был законным, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, опубликовавший скан-копию решения суда.

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“Украинским судом проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера «NEYMA», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!

Кроме того, российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ (!!!).

Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу.

В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена.

Мы это сделали законно. Точка!!!”, – написал Матиос.