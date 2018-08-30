Украинский суд признал законность российских документов экипажа «Норда»

30.08.2018, Москва, Елена Острякова

Украинская погранслужба не смогла доказать в суде виновность экипажа захваченного в марте керченского сейнера «Норд». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский адвокат российских моряков Александр Руденко.

«Мы добились очень больших успехов. Пограничная служба в суде, несмотря на большие усилия, не смогла доказать, что моряки пытались незаконно пересечь границу Украины. Мы доказали незаконность изъятия их абсолютно легальных документов как граждан РФ. Суд обязал пограничную службу вернуть паспорта, и это было сделано в зале судебного заседания», – рассказал Руденко.

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Несмотря на это, моряки не могут беспрепятственно покинуть Украину и вернуться в Крым.

«Моряки на сегодняшний момент находятся не в очень хорошем психологическом состоянии. Их уже возвращали из Харьковской области, из аэропорта Жуляны в Киеве, в Крым они пытались выехать. Мы будем пытаться сделать все, чтобы они могли легально покинуть территорию Украины. Но могут снова издевательски составлять незаконные необоснованные протоколы, и держать их как узников против их желания», – сказал Руденко.