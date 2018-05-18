18.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский суд вернул российские паспорта морякам “Норда”

Морякам захваченного ранее украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» вернули паспорта.

Соответствующее решение принял Соломенский райсуд Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд признал неубедительными доказательства украинской Госпогранслужбы о том, что моряки являются гражданами Украины и вернул российские паспорта морякам.

«Пограничники, согласно выводам суда, не сумели предоставить доказательства принадлежности моряков к гражданству Украины. В связи с этим материалы были отправлены на доработку», – сообщил информагентству «Крыминформ» адвокат задержанных моряков Максим Могильницкий.

Он также добавил, что уже двое из восьми остающихся на Украине моряков вернули свои документы.

Напомним, украинские пограничники 25 мая задержали экипаж судна вместе с сейнером в международных водах Азовского моря. После судебных разбирательств девять из десяти членов экипажа были оштрафованы и отпущены на свободу, а капитан – гражданин РФ с материка – арестован. Позже его выпустили под залог, но запретили выезжать на полуостров.

Члены экипажа попытались покинуть Украину по выданным генконсульством РФ в Харькове российским паспортам, но лишь двое смогли улететь в Минск, а затем в Крым. Остальные остаются на Украине.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что моряки смогут вернуться в Крым только если откажутся от российского гражданства и признают украинское.