27.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украинский суд запретил символику дивизии СС «Галичина»


Окружной административный суд Киева запретил публичную демонстрацию символики дивизии СС «Галичина». В последние годы на Украине началась кампания по реабилитации ее участников вслед за гитлеровскими коллаборационистами из ОУН-УПА. При организации выставок и мероприятий чиновники скрывали причастность дивизии к SS, представляя их «героями, воевавшими за Украину против большевиков».

О решении суда в своем блоге сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и главы Украинского института национальной памяти о предоставлении вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено», – говорится в решении.

Героизация дивизии СС, сформированной из числа жителей Западной Украины, началась после распада СССР. Уже при Викторе Януковиче силами националистической партии «Свобода» плакаты с символикой «Галичины» размещались в центре Львова при попустительстве центральной власти.

Героизация гитлеровских коллаборационистов приобрела полный масштаб после победы Евромайдана, не прекращается она и при президенте Владимире Зеленском.

Так, недавно в населенном пункте Городок Хмельницкой области в храме Благовещения, принадлежащему УГКЦ, поддерживавшей Майдан и «АТО», а также подстрекавшей к убийствам жителей Донбасса, – в честь 77-й годовщины создания дивизии СС «Галичина» провели панихиду по украинским коллаборационистам и пособникам фашистов.

Также недавно в Ивано-Франковске с почестями похоронили не дожившего до 100 лет одного из командиров нацистской дивизии СС «Галичина», «почетного жителя города» Михаила Мулыка.

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