03.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинский «суверенитет» выродился в дикую олигархическую вседозволенность

Украинская государственно-политическая система настолько слаба, что единственным суррогатным проявлением «суверенитета» незалежной является независимость местных олигархов – от Запада, России и законов страны.

В этом зрителям канала Ukrlife.TV признался политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Олигархи наши, с одной стороны, люди плохие. Они много чего делали неправильно и, я бы сказал, не всегда их деятельность позитивна.

Но есть одно «но». Это – последний рубеж суверенности. Наша страна может быть независимой, но при этом не суверенной.

В мире 200 стран, они все независимы, они все национальные государства, но среди них суверенных стран – 5, максимум, 10.

Все остальные – это автономные, независимые формально, но на самом деле – суверенных нет. Потому что экономические, политические и военно-политическое решения принимаются в других странах.

И ситуация с Украиной такая, что олигархи – это как бы какой-то последний защитный редут от западной олигархии, финансовой, прежде всего (допустим, есть проблема украинской земли), а с другой стороны – и от русских тоже», – воспел Карасёв «незалежную» от всех украинскую олигархию.

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