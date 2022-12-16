Украинский «сволонтёр» выступил с паническим предостережением

16.12.2022  14:48 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украинская пропаганда сыграла во вред Киеву, долгое время обещая населению скорую победу над Россией. Это привело к ошибочному самоуспокоению.

Об этом в своём телеграм-канале пишет украинский волонтёр Роман Доник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда сыграла во вред Киеву, долгое время обещая населению скорую победу над Россией....

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«Как показал прошлый год, в одну неделю война может прийти туда, куда никто не думал. В различных проявлениях. Но почти год полномасштабного вторжения, а украинцы не настроились на то, что эта война надолго, и что в короткой перспективе лучше не будет. Почти вся энергосистема развалена.

Все считают, когда закончатся ракеты и шахиды, или когда закончатся мобики. Вобщем, как-то живут категориями – «неделя-две». И каждый раз имеют надежду, что обстрел или атака будут последние. Причем реальных оснований так считать нет.

Но все равно, какое-то не понятное мне шапкозакидательное настроение. Типа мы тут всех уже победили, осталось немного где-то там далеко додавить, и все. Тут уж можно расслабиться, потому что тут уж якобы бы все угрозы миновали. Не, ну, конечно, есть какая-то вероятность ракетного удара, но сколько их там осталось у тех россиян.

К тому же экономика по всем телевизорам у россиян в пике пошла. И мобилизацию они просрали бездарно. И техники у них нет современной. И если даже попрут, то мы  (кто эти мы?) им как поднавалим…. Так же в феврале при соотношении 1 к 12 их рвали, а тут сейчас вообще, раз плюнуть.

И генераторов нам сто-пятьсот тысяч из Европы везут. И так можно полдня наши преимущества считать», – возмутился Доник.

Он уточнил, что настроения, будто самое тяжёлое уже позади, распространены не только среди гражданских, но и у военных в тылу.

«Но в жизни немножко иначе. А в жизни русские ждут морозов, чтобы нанести массированные удары по энергосистеме. Когда через два-три часа ляжет, кроме света, еще тепло и водоснабжение. Когда при минус 10-15 восстанавливать будет нереально. И С-300 у них как грязи. И мобиков они еще призовут, или уже призвали. И ресурса у них больше, чем у нас. Это уже, пожалуй, все усвоили» – констатировал волонтёр.

Далее он перешёл к «самому неприятному», которое заключается в том, что все самые мотивированные и профессионалы – давно на фронте, в тылу их фактически не осталось.

«Почти все, кто хотели и могли воевать, уже здесь. Почти все, кто что-то знали о войне и оружии, и умели, уже здесь. В той или в иной степени. Кто-то отмобилизовался, кто-то контракт подписал, кто-то в ДФТГ (добровольческое формирование территориальной «громады» – ред.), кто-то подвоёвывает под черным флагом, выполняя задачи для командования. Кто-то учит. Кто-то помогает. Но почти все уже задействованы. Все, понимаете?

Вот как бы это ни звучало паскудно, но больше сверхмотивированных людей не будет. Те, кто пришли сами в военкоматы, а их взяли на учет, и они ждут звонка, к сожалению, погоды не сделают. Это в масштабах миллионной армии сейчас – слезы», – пожаловался Доник.

«Все моралисты и моралистки, которые сейчас поучают, как надо, а как нельзя, найдут способ съ…ать. Это доказано уже. И нас чертовски мало еще и для того, чтобы влезать в какие-то срачи. Все очень и очень просто. Кто может и как может, воюет и помогает воевать. При чем по…й, как это делает кто-то другой. Он ведь тоже помогает? Тогда не мешайте. Просто сузьте горизонт своего внимания. Я правду говорю, нас очень мало», – заключил украинский деятель.

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