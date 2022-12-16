Украинский «сволонтёр» выступил с паническим предостережением

Украинская пропаганда сыграла во вред Киеву, долгое время обещая населению скорую победу над Россией. Это привело к ошибочному самоуспокоению.

Об этом в своём телеграм-канале пишет украинский волонтёр Роман Доник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как показал прошлый год, в одну неделю война может прийти туда, куда никто не думал. В различных проявлениях. Но почти год полномасштабного вторжения, а украинцы не настроились на то, что эта война надолго, и что в короткой перспективе лучше не будет. Почти вся энергосистема развалена.

Все считают, когда закончатся ракеты и шахиды, или когда закончатся мобики. Вобщем, как-то живут категориями – «неделя-две». И каждый раз имеют надежду, что обстрел или атака будут последние. Причем реальных оснований так считать нет.

Но все равно, какое-то не понятное мне шапкозакидательное настроение. Типа мы тут всех уже победили, осталось немного где-то там далеко додавить, и все. Тут уж можно расслабиться, потому что тут уж якобы бы все угрозы миновали. Не, ну, конечно, есть какая-то вероятность ракетного удара, но сколько их там осталось у тех россиян.

К тому же экономика по всем телевизорам у россиян в пике пошла. И мобилизацию они просрали бездарно. И техники у них нет современной. И если даже попрут, то мы (кто эти мы?) им как поднавалим…. Так же в феврале при соотношении 1 к 12 их рвали, а тут сейчас вообще, раз плюнуть.

И генераторов нам сто-пятьсот тысяч из Европы везут. И так можно полдня наши преимущества считать», – возмутился Доник.