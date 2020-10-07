Украинский театр поставил спектакль о Беломайдане

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Херсонский драмтеатр поставил спектакль «Обиженные. Беларусь» «по сценарию» белорусского оппозиционного драматурга Андрея Курейчика.

Об этом сообщает украинский телеканал «для временно оккупированных территорий» «Дом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я писал, потому что не мог промолчать и не мог не отразить. Мне кажется, что публике будет интересно и полезно тоже посмотреть, как и что происходит в реальности в нашей стране. Потому что очень много фейков, очень много мифов, очень много разных мнений, и в этой пьесе нет одного решения ведь мы еще не дошли до конца», – сказал Курейчик. .

В спектакле отражены события в Белоруссии последних двух месяцев. Он основан на интервью с очевидцами и материалах из соцсетей. Главные герои: президент Лукашенко, оппозиция, ОМОНовец, председатель избирательного участка и парень с девушкой, которые пришли на акцию протеста.

«Мы это прошли, и проходили не один раз, сидели в палатках, мерзли, но отстаивали то, что мы считаем правильным. Белорусы, по-моему, сейчас находятся на этапе 90-тых годов, когда у нас еще была первая революция, и не поддержать их было бы не по-человечески», – сказал режиссер Сергей Павлюк.

Читки пьесы «Обиженные. Беларусь» в поддержку Беломайдана проходят в 50 театрах по всему миру.