Украинский телеканал пригласил в эфир «ведьму» – она анонсировала удары по Москве

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Новости Украины

Украина старается проводить разведку и бои на всех направлениях. Эзотерический фронт не стал исключением. «Ведьма», «экстрасенс», финалистка 21 сезона «Битвы экстрасенсов на телеканале СТБ» Мария Тиха предрекла судьбу России, рассказала о проделанной работе по наложению порчи на русских людей и побеседовала с духами.

Сие действо произошло в эфире украинского «8 канала» – читатели «ПолитНавигатора» ниже могут ознакомиться с кратким содержанием передачи, дабы иметь представление о том, каким информационным продуктом промывают мозги украинцам в эти дни.

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«Я лично делала эти обряды, для того, чтобы мёртвые путали русских, чтобы они терялись в наших лесах. Чтобы они погибали на наших полях. Чтобы они заканчивали жизнь самоубийством и так далее. Мёртвые их жрут. Очень сильно. Высшая сила в лице мёртвых… И очень скоро, попомните мои слова, очень скоро, я думаю они это уже поняли, наши ракеты будут лететь по их, городам. Это не только Белгород, я думаю, что там Москва тоже будет. Они должны это понимать сейчас», – предрекла Тиха.

О том, насколько можно верить прогнозам «ясновидящей», можно судить по ответу на вопрос ведущей о том, что происходит в Мариуполе, где, как известно, на днях вручили ключи от первых домов, экстренно построенных российскими военными.

«По многим улицам, лежат мёртвые, которых они ещё не вывезли и не похоронили нормально. Извините разлагаются в кульках и собаки их растаскивают. Это очень плохо. Мой вчерашний расклад мне намекнули на то, что море в Мариуполе тоже всё в трупах и в крови».

«На сладенькое» же, по её словам, останется Крым, где она пообещала тотальное истребление «русни».

«Я не вижу пока какого-то контрнаступления или наземного боя. Я вижу пока точечные обстрелы по складам. То, что происходит сейчас. Под контроль взяли мосты, и мы будем их обстреливать. Будем максимально всю русню истреблять, выщемлять с нашей территории. Но они в Крыму не контролируют ситуацию. Абсолютно никак. Не контролируют. Для Путина это как пощёчина. Знаете, насчёт Крыма, мне кажется, Крым будет как на сладенькое», – обещала Тиха.