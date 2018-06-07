Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Провокации, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Украинский телеканал стал жертвой умышленной диверсии


Неизвестные лица умышленно перерезали оптоволоконные кабели телеканала «Киев», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала. https://www.kyivtv.com.ua/stn/item/18403-pereryvannia-efiru-kanalu-kyiv-umysna-dyversiia-foto-video

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Это стало понятно, когда ремонтная бригада обнаружила второй разрыв кабеля, на расстоянии 200 метров от обрыва, который обнаружили днем.

И если первый обрыв еще можно рассматривать как случайность, уверены на канале, то второй обрыв, очевидно, намеренно сделан специальным инструментом.

Более того, ремонтники обнаружили, что несколько метров кабеля не хватает — вероятно, злоумышленник (или злоумышленники) забрали с собой его отрезок.

Отметим, что в коммуникационном колодце протянуто несколько десятков различных кабелей, но злоумышленники перерезали только один-единственный кабель — телеканала «Киев».

Сейчас кабель отремонтировали, и телеканал после многочасового молчания вышел в эфир.

Эфирный сигнал телеканала «Киев» неожиданно оборвался сегодня, около 13.00. Специальная техника показала, что в кабеле есть разрыв примерно в 80 метрах от здания телеканала. Поскольку линия связи проходит в специальных подземных коммуникациях, которые являются стратегическим охраняемым объектом, телеканал «Киев» обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

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