Украинский телеведущий: «Москва в золоте – ей пофиг санкции»

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Новости Украины

Москва процветает – ей безразличны западные санкции и очередные заявления дипломатов о «глубокой обеспокоенности» по поводу Украины.

Об этом в эфире украинского канала «Наш» заявил телеведущий Максим Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Назаров эмоционально высказался по поводу прогнозов о том, что Москва вот-вот падет под гнетом санкций.

«За восемь лет мы наелись реакций. Просто постоянно, круглосуточная обеспокоенность. Они обеспокоены. Вчера заявил: «Если будет прямая агрессия против Украины, мы, наверное, расширим экономические санкции», – сказал журналист, процитировав главу Госдепа США.

По словам телеведущего, российской столице «плевать на экономические санкции».

«Москва цветет и пахнет, золотой ходит. Там люди, чтобы вы представляли, уважаемые друзья, москвичи что делают, они знаете, чем недовольны? Тем, что Собянин, мэр, выложил по всей Москве мраморные тротуары. Они луж не видят, поймите! Им пофиг на ваши экономические санкции, и нам пофиг на то, что заявляют вечно обеспокоенные партнеры», – заявил Назаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», испанский дипломат восхищен тем, как изменилась российская столица за последние годы.