Украинский телеведущий недоволен: Запад не хочет разговаривать о членстве в НАТО – Дикий  

Вадим Москаленко.  
08.04.2024 14:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Украинское руководство нагло врёт населению о перспективах членства в НАТО – среди руководства западных стран нет и речи об этом.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство нагло врёт населению о перспективах членства в НАТО – среди руководства западных...

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«Сейчас будет саммит в США. После саммита в Вильнюсе, где нас опрокинули, Кулеба и Подоляк убеждали нас: «Не надо расстраиваться. Да, мы проехали эту остановку, но на следующем саммите нам точно дадут».

А сегодня я узнаю из источников в руководстве НАТО, которые окружают Столтенберга. Они говорят, что пока разговоров о приближении Украины [к НАТО] в каком-то там варианте быть не может», – возмутился Дикий.

«И как я могу верить? Это всё транслировалось по Единому марафону, по провластным помойкам. Как я могу верить людям, которые нагло врали, вводили людей в заблуждение, а сегодня показывают людям такой огромный фак? Нужно реально смотреть на вещи», – добавил он.

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