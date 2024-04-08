Украинский телеведущий недоволен: Запад не хочет разговаривать о членстве в НАТО – Дикий  

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Украинское руководство нагло врёт населению о перспективах членства в НАТО – среди руководства западных стран нет и речи об этом.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас будет саммит в США. После саммита в Вильнюсе, где нас опрокинули, Кулеба и Подоляк убеждали нас: «Не надо расстраиваться. Да, мы проехали эту остановку, но на следующем саммите нам точно дадут». А сегодня я узнаю из источников в руководстве НАТО, которые окружают Столтенберга. Они говорят, что пока разговоров о приближении Украины [к НАТО] в каком-то там варианте быть не может», – возмутился Дикий.

«И как я могу верить? Это всё транслировалось по Единому марафону, по провластным помойкам. Как я могу верить людям, которые нагло врали, вводили людей в заблуждение, а сегодня показывают людям такой огромный фак? Нужно реально смотреть на вещи», – добавил он.