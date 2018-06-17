17.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский телеведущий угрожает киевским рестораторам, не пустившим в своё заведение боевика «АТО»

Владельцев ресторанов и кафе, в которые, оправдываясь наличием дресс-кода, не будут пускать боевиков «АТО», одетых в военную форму, ждут серьёзные неприятности.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский телеведущий Пётр Мага, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на «Фейсбуке» глава Союза федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, мой большой друг, написал возмущённый пост на счёт того, что вчера выдающегося командира одной из бригад, которая прошла страшнейшие события на фронте, отказались впустить в форме в один из киевских ресторанов, находящихся на воде», – рассказал Мага.

«Назовите, какой», – оживился гость студии, депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук

«Называется «Веранда». У них просто для входа в ресторан есть дресс-код. Я никого не хочу обвинять, но они просто пытаются людей в форме не видеть среди своих посетителей», – ответил ведущий.

«Уважаемые рестораторы Киева и всей Украины! Я видел, как в Израиле с автоматами заходят в рестораны и кафе, и их кормят за счёт заведения, потому что они знают, что эти хлопцы и девчата делают для них.

Поэтому, пожалуйста, большая просьба, уберите этот позорный момент. Если к вам пришёл человек в форме, если он не пьяный и не буянит, пожалуйста, с большим уважением просто примите. Потому что, я боюсь, что кто-то радикально начнёт бороться с вами после таких случаев, и в этом будете виноваты только вы», – предупредил украинских рестораторов Пётр Мага.

«Хочу обратить внимание, что в воюющей стране главным дресс-кодом является военная форма», – добавил Мосийчук.