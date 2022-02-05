Украинский телеведущий устроил панический допрос замглавы Минобороны

Новости Украины

Какие бы ни были системы ПВО, никто не застрахован от того, что на Украину прорвутся российские бомбардировщики и нанесут удар по Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим на границе с Украиной реактивные точечные ракетные комплексы, мы видим бомбардировщики и самолёты. Готова ли украинская армия, есть ли у нас возможность не дать бомбардировщику, условно говоря, долететь до Киева? Есть ли у нас, чем сбивать ракеты, которые летят по 200-300 километров? И если такие ракеты долетают сюда, готово ли общество действовать в случае какого-то обстрела?» – спрашивал один из ведущих канала. «Конечно же, нет никакой страховки и никакого стопроцентного прогноза относительно авиационных ударов или ещё чего-то, бомбардировок, всех этих апокалиптических вещей, которые вы пытаетесь спросить. Я понимаю, что зритель будет больше смотреть эфир, если я ещё дважды повторю слово «бомбардировки», – отвечала Маляр.

«Искандеры», баллистические комплексы, они там есть?» – продолжал нагнетать панику сотрудник телеканала.

«Послушайте, на сегодня, 2022 год, нужно понимать, что захватывать какую-то территорию с уничтожением инфраструктуры, то есть с полной бомбардировкой домов, жилых районов, уничтожать города (не буду говорить какие, а то это сейчас будет в заголовках) нет смысла. Сегодня дешевле и проще завоёвывать территорию и влиять на политику других стран гибридными методами. Второе, если вы переживаете за Киев или другие города-миллионники, это не только взрослые, но и, например, в Киеве, миллионы детей. Никто на сегодня не пойдёт, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать», – пыталась успокоить студию чиновница.

«Вы сейчас говорите языком логики, Путин – сумасшедший. История в Чечне, в Абхазии», – истерил ведущий.

«Вы сейчас произносите российский нарратив, потому что Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и прекрасно понимает, что он делает. Между прочим, он очень сильно взвешивает свои шаги. Именно поэтому не принято окончательное решение, каким образом ситуация будет развиваться дальше», – заверила Анна Маляр.