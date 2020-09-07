07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинский телеведущий в недоумении: Почему крымчане не попросились в состав США?


Известный в прошлом по проекту «Караоке на майдане» украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк выразил сожаление, что жители Крыма «купились на высокие пенсии» и проголосовали за присоединение полуострова к России, хотя в Британии или США пенсии ещё выше.

Об этом он заявил в эфире телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – агрессия. Потому что на тот момент на Украине хоть и не было президента-беглеца, но действовала Верховная рада, и мы не давали одобрения ни на какой референдум, которые, по нашим законам, вообще и проводить нельзя, потому что у нас нет и закона про референдум.

Это была абсолютно открытая агрессия, это понятно всем, даже тем, кто готов до хрипоты спорить, что это не так, и что это какое-то волеизъявление крымского народа, которого, как известно, в народе не существует. А есть просто жители Крыма – достаточно аполитичные люди, которым приход России реально поднял пенсии. Ну если они рады российской пенсии, то они настолько дурные, что надо было хотеть в Британию, Данию или США – у них пенсии намного больше. Немного ватный народ этого не понимает.

Это был открытый акт агрессии. И тот, кто это не понял – мне с этими людьми, слава богу, не приходится общаться. Я считаю, что IQ должно быть выше нуля», – сказал он.


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