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Новости Украины

Получивший известность еще во времена Евромайдана журналист работающего на западные гранты «Громадського ТВ» Богдан Кутепов похвастался исправлением объявления на русском языке в привокзальном туалете города Первомайск Николаевской области.

«Мой скромный вклад в украинизацию юга. Черт, какой-то несчастный райцентр, а каждая вторая стерва «что-кает» и «как-ает»… Достало, отъезжаешь от Киева – и уже в кафе никто не переходит на язык клиента. Дикое поле. Сколько еще крови должно пролиться, чтобы исчез этот долбаный комплекс неполноценности!?» – возмущался нацист.

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Он опубликовал фото, где зарисовывает фломастером объявление в туалете с призывом на русском языке не выбрасывать в унитаз туалетную бумагу и средства личной гигиены. Кутепов всё перечеркнул и переписал обращение на «мову», добавив подпись о том, что «Первомайск – это Украина».

В завязавшейся дискуссии националист признал, что был в Первомайске лишь дважды и не претендует на социологию, тем не менее, тенденция склоняется в сторону «зрады».

«Дважды со мной не перешли на украинский: раз на автовокзале в киоске, второй раз – в кафе «Домашняя кухня», – пожаловался Кутепов.

Однако не все должным образом оценили «свидомый» поступок автора публикации.

«1) Почему вклад в украинизацию именно на стене туалета и на туалетную тему? 2) Слово «просьба» есть в украинском языке. 3) Почему зачеркнуты все слова, если достаточно было исправить некоторые буквы? 4) надписи сделаны на прозрачном файлике, который легко вытереть или перевернуть, – следовательно, само объявление на бумаге осталось без изменений», – указал один из подписчиков «турбо-патриота».