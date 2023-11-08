Украинский теракт унес жизнь российского депутата

В ЛНР в результате теракта погиб депутат Народного совета, экс-руководитель управления Народной милиции республики и представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филиппоненко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили местные новостные ресурсы.

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Эту информацию «ПолитНавигатору» подтвердил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«На данный момент могу сказать, что взрывное устройство было заложено в автомобиль. По ряду факторов можно сказать, что работали профессионалы. Сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, поэтому не всю информацию я могу дать. Прока можно констатировать, что Михаил Юрьевич был подло убит», – сказал Марочко.

Он добавил, что выяснять все обстоятельства будут компетентные органы.

Погибший Михаил Филиппоненко.

«Бандеровский террор продолжается. В контрнахрюке дошли до пары безлюдных деревень, а вот по крысиному взрывать умеют», – комментирует теракт белорусский журналист Григорий Азаренок.

В свою очередь московский политолог Сергей Марков считает, что Россия слишком мягко реагирует на такие действия Украины.

«Очередной теракт. Взрывом автомобиля убит депутат Народного Совета ЛНР. Украинский режим за 10 лет осуществил сотни терактов на самых разных территориях. И бывших территориях Украины. И в центре России. Вся эта система террористической войны разработана США и Британией. Россия все эти годы ведет себя в стиле Льва Толстого и не отвечает ни украинскому режиму ни тем более не отвечает по США и Британии.

Как долго будет продолжаться односторонняя террористическая война и чем она закончится – открытый вопрос», – пишет Марков в своем тг-канале.