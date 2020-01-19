19.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Великобритания, Криминал, Скандал, Украина
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Украинский трезубец появился рядом со свастикой в инструкции полиции Великобритании

Посольство Украины в Великобритании выразило протест по поводу публикации в издании Guardian, где сообщается, что изображение украинского герба-трезубца наряду с фашистской свастикой появилось в специальном руководстве по борьбе с экстремизмом, подготовленном полицией для учителей и медицинского персонала.

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Украинское посольство заявило, что данный факт «является возмутительным».

«Никаких приемлемых объяснений. Мы требуем, чтобы трезубец был удален из руководства с официальными извинениями», – подчеркивается в заявлении.

Полиция выступила с официальными разъяснениями.

«Документ «знаки и символы», ставший предметом статьи Guardian, был подготовлен для того, чтобы помочь полиции и близким партнерам идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться в своей повседневной рабочей жизни…

Нам нужно, чтобы наши сотрудники, коллеги по фронту и партнеры могли понимать, к каким организациям могут быть причастны люди, каковы их цели и деятельность – законные или нет.

Однако в упомянутом руководстве прямо говорится, что многие из включенных в него групп не представляют интереса для борьбы с терроризмом, и что членство в них не свидетельствует о какой-либо преступности», – говорится в разъяснении.

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