Украинский трезубец: знак неясного значения

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Новости Украины

19 февраля исполняется 30 лет со дня утверждения Верховной радой Украины трезубца в качестве государственного герба. Впрочем, это сегодня он уверенно именуется трезубцем и считается историческим гербом Украины.

В 1917-1918 годах, когда велись дискуссии о том, каким должен быть украинский герб, уверенности на сей счёт не было. Тогдашний лидер украинского движения, председатель Центральной рады Михаил Грушевский называл его «знаком неясного значения вроде трезубца».

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Всем интересующимся было известно, что данный знак имелся на монетах времён великого князя киевского Владимира Крестителя, и никто доподлинно не знал, что же он означает? Вершок булавы? Падающую птицу? Цветок? Латинскую букву «W»? Сам Грушевский склонялся, хотя и не без колебаний, к первой из названных версий (вершок булавы).

Другие же заявляли:

«Неизвестно, что он собой символизирует».

Или говорили о «какой-то рисуночной загадке». Мнения были разные, но все сходились в одном:

«Определённое значение этого герба в науке не установлено».

Это было явным препятствием для признания непонятного изображения историческим гербом. Поэтому высказывались другие предложения. Ну, например, объявить государственным гербом Украины изображение галицкого льва (как уже объявили «украинскими национальными» галицкие жёлто-голубые цвета). Или сделать таковым изображение казака с мушкетом.

Проблема заключалась в том, что, как признавали украинские деятели, «из всех эмблем, которые употреблялись на Украине в качестве герба, ни одна не распространялась на всю территорию земель, заселенных украинским народом, и ни одна не была признана целым народом».

Какое-то время выход усматривали в том, чтобы создать совершенно новый герб.

«Мы хотим создавать новый строй, новые государственные и общественные формы, и эмблема (знак) этого должна быть новой, чтобы не было подозрения в замыслах возрождать старое», – писал тот же Михаил Грушевский.

Предлагалось, между прочим, разместить на новом гербе рабочего с молотом и крестьянку с серпом (ничего не напоминает?). Или (другое предложение) изобразить в центре герба плуг и молот. Грушевский при этом восторженно напоминал, что «плуг в гербе имеет Либерия, республика освобождённых из неволи негров».

Но неграм всё-таки решили не подражать. В конце концов, вернулись к «чему-то вроде трезубца». Его Центральная рада признала трезубцем безоговорочно (дальнейшие споры могли привести к конфузу, а конфузов в деятельности тогдашних политиканов и без того хватало).

Правда, недовольные всё равно нашлись.

«Герб этот не имеет за собой никаких традиций в истории нашего национального возрождения», – возмущался один из «национально сознательных» активистов, выпустивший по вопросу герба специальную брошюру.

А на заседании Совета центрального комитета охраны памятников старины и искусства было принято постановление:

«Принятый сейчас герб Украины не имеет под собой серьёзных исторических оснований».

Для рассмотрения вопроса о гербе указанный Совет решил создать специальную комиссию. Было это в апреле 1918 года. Но очень скоро Украине стало не до герба. А поклонники трезубца оказались сметены волною событий.

Вернулись к проекту герба-трезубца только в 1991 году. Без всякой оглядки на исторические традиции и основания. Что, в общем-то, и не удивительно. На Украине теперь многое делается без традиций и оснований.