10.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украинский ТВ-ведущий бегает по отелю в Турции в футболке, которую взял, чтобы злить русских

Украинский телеведущий-майданщик Богдан Кутепов похвалился, что, отдыхая в Турции, троллит своих соседей – курортников из России – футболкой с принтом «Пожалуйста, поддержи украинские вооруженные силы».

Фото в футболке Кутепов разместил у себя в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё любимое развлечение на турецких курортах: надеть эту футболку и наблюдать за тем, как у русских горят пуканы… Советую всем туристам наштамповать себе таких футболок и развлекать северных соседей. Ощущения невероятны», – пишет Кутепов.

Запись вызвала живое обсуждение. Один из комментаторов поинтересовался у ведущего, какова же реакция публики на его внешний вид.

«А им реально нечего мне предъявить. Это ведь не наши вооруженные силы оккупировали 5% России и убили 11 000 русских. Вчера на детском талант-шоу пятилетний мальчик Кирилл читал стишок «мы погранвойска, мы в состоянии войны». А я хотел пойти и побить его отца, но мальчик был только с бабушкой. Потому я просто поблагодарил за Сирию и Донбасс. Они оценили. Это дико раздражает. Потому как этот мальчик дорастёт до призывного возраста, и мой Мирон тоже. И Путин отправит этого мальчика стрелять в моего сына. Злость. Пока что вот только одел эту футболку, собираю злые взгляды и торжественно улыбаюсь», – еще раз похвалился Кутепов.