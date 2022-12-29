Украинский тыл и фронт охвачены поголовным унынием – Марочко

Настроение военнослужащих в украинской армии крайне упадническое: командование бросает на штурм все новые и новые силы, их деньги не помогают родственникам в тылу обогреться и пользоваться благами цивилизации, а шутка про нужники в российских деревнях больше не веселит – такие же уборные украшают теперь столицу Украины, поскольку централизованная канализация работает с перебоями.

Об этом в эфире канала НТС рассказал военный эксперт, представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, то оно находится на крайне низком уровне на протяжении длительного времени. После некоторых успешных действий они очень сильно приободрились, и временные успехи сыграли с ними злую шутку. После того, как мы перегруппировались, дали отпор противнику, они начали нести колоссальнейшие потери, и все мы помним удары по инфраструктуре Украины. Нынешнее положение удручает даже не самих военнослужащих, а их близких родственников. Их мотивировали тем, что они воюют за свои семьи, и за свою страну, и здесь они находятся в таком положении, что не сегодня-завтра будут ликвидированы. Они все прекрасно это понимают, а их родственники, по сути, даже теми деньгами, которые военные зарабатывают, не могут воспользоваться – разве что в квартире этими деньгами топить печь. Нет электричества, нет связи, большие перебои с продуктами. Все блага цивилизации ушли давно на второй план. Все это, конечно, приводит в уныние украинских вояк. И сейчас они весьма опечалены происходящим», – подчеркнул Марочко.

По его словам, к настоящему времени обстановка существенных изменений не претерпела, остаётся стабильно напряжённой. На линии соприкосновения идёт активная фаза боевых действий, артиллерийские дуэли. В районе Кременной враг пытается прорвать линию обороны с трех направлений – с севера, с северо-запада и с юго-запада.

«То есть они все время штурмуют, пытаются прорвать нашу оборону, – Последние сутки показали, что они в очередной раз попытались прорвать наши линии обороны, но на этом участке местности понесли колоссальные потери – более 170 человек личного состава и 6 единиц специальной автомобильной техники. Так что каждая попытка прорыва нашей обороны в принципе оборачивается весьма печально для украинских военнослужащих, но это их не останавливает, как не останавливает их командование: они постоянно бросают в бой все новые и новые резервы, сжигая в топке войны личный состав», – отметил эксперт.

Озвученные украинской стороной потери российской армии, по словам представителя ЛНР, являются слабой попыткой замаскировать потери собственного личного состава.

«То, что заявляет украинское командование, не подаётся ни здравому смыслу, ни логике, но они пытаются всё ещё закрыть ту брешь, которую открыли западные партнёры, огласив потери украинской армии в 100 тысяч человек. Они, таким образом, уже понимают, что не могут скрыть реальное количество потерь, и сейчас пытаются назвать такую же цифру со стороны российской армии, которая не соответствует действительности», – считает Марочко.