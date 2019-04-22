Украинский учитель получает вдвое меньше полицейского

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

Результаты президентских выборов продемонстрировали недовольство людей низким уровнем жизни.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил глава Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Александр Спиваковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результаты выборов показали большое недовольство. Давайте посмотрим, простые цифры: 4000 грн это базовая зарплата воспитателя в детском саду, 4600 – учителя в школе. Я извиняюсь, при всем уважении к национальной полиции базовый оклад в полиции – 9 тыс, а с учетом компенсации за жилье – плюс 4 тыс. Я понимаю, что полиция – это безопасность. Но что тогда детские сады, школа, образование. Выборы – это таким образом люди высказываются. Учителя, молодые ученые должны оставаться тут», – сказал он.