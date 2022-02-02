Украинский учёный-международник: Сухопутные войска РФ сильнее штатовских и натовских

02.02.2022  18:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

У России более чем достаточно сухопутных сил, чтобы сломать восточный фланг НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России более чем достаточно сухопутных сил, чтобы сломать восточный фланг НАТО. Об этом...

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«Сегодня сухопутные войска вооружённых сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире. Это произошло после того, как заболтали этот процесс в Корфу (неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ на острове Корфу – ред.).

Путин чётко определил, что нужно готовиться к войне с НАТО. Были запущены программы перевооружения российской армии, и сейчас российская армия имеет более современное вооружение, чем страны НАТО. Я имею в виду европейские страны НАТО», – отметил он.

«Поэтому говорить, что там Россия не имеет боеспособной армии, это большое преувеличение и недооценка боевого потенциала армии. Россия имеет самую мощную армию в мире, а США имеют самый мощный флот в мире и авиацию.

Потому такой дисбаланс существует, но для того, чтобы сломать Восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил. И в танках, и в более тяжёлых вооружениях сухопутных войск они имеют значительное преимущество над европейскими странами», – рассказал эксперт.

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