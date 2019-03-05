Украинский учёный: Нужен свой «Першинг-2» – пугать Москву

05.03.2019, Киев, Игорь Петров

Украина может повторить опыт США, которые якобы испугали «Першингом-2» советскую элиту настолько, что СССР в свое время подписал договор о РСМД.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор днепропетровского филиала Национального института стратегических исследований Алексей Ежак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько это стоит, несложно посмотреть из открытых источников, просто посмотреть, сколько стоит выстрел оперативно-тактической ракеты и иметь в виду, что для Украины это будет дешевле – потому что у нас зарплата ниже. Как бы то ни было, ракеты наземного базирования – самая дешевая опция. Потом авиация, потом, еще дороже, флот.

И что будет, если Украина будет это разворачивать? Как принимался договор о РСМД? Там была эскалация со стороны СССР, развернули СС-20. Потом американцы развернули «Першинги-2» в ответ и предложили пресловутый «нулевой вариант», как его называла советская пропаганда.

Его отвергали, но потом на одном из заседаний Политбюро был представлен доклад про возможности «Першингов-2» и выяснилось, что советская элита просто не успевает добежать до своих секретных бункеров. И пресловутый «нулевой вариант» был принят.

Есть такое российское выражение «ударить по Воронежу». То есть, если речь не идет про Москву, про высокие элиты, которые должны быть абсолютно защищены, пространство есть.

То есть, если Украина сделает свою «Точку-У» – ничего не произойдет. То есть, пока украинские системы по дальности ниже, чем до Москвы, пространство есть, можно разворачивать», – сказал Ежак.