Украинский учёный-психиатр: Байден и Трамп больны – Путин абсолютно здоров
Президент РФ Владимир Путин психически здоров.
Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил известный украинский психиатр Олег Чабан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Официально заявляю: товарищ Путин абсолютно психически здоров. Я не хочу даже давать какое-то сомнение, что его надо беречь, лечить, забирать какие-то налоги у кого-то и думать о безглютеновой диете в тюрьме», – странновато выразился Чабан.
В то же время он считает, что «зависания» и мелкая моторика президента США Джо Байдена свидетельствуют о проблемах в психике, а у его антипода Дональда Трампа явное расстройство личности.
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