Украинский учёный-психиатр: Байден и Трамп больны – Путин абсолютно здоров

Елена Острякова.  
26.08.2024 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1191
 
Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин психически здоров.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил известный украинский психиатр Олег Чабан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин психически здоров. Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко...

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«Официально заявляю: товарищ Путин абсолютно психически здоров. Я не хочу даже давать какое-то сомнение, что его надо беречь, лечить, забирать какие-то налоги у кого-то и думать о безглютеновой диете в тюрьме», – странновато выразился Чабан.

В то же время он считает, что «зависания» и мелкая моторика президента США Джо Байдена свидетельствуют о проблемах в психике, а у его антипода Дональда Трампа явное расстройство личности.

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