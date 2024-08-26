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Президент РФ Владимир Путин психически здоров.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил известный украинский психиатр Олег Чабан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официально заявляю: товарищ Путин абсолютно психически здоров. Я не хочу даже давать какое-то сомнение, что его надо беречь, лечить, забирать какие-то налоги у кого-то и думать о безглютеновой диете в тюрьме», – странновато выразился Чабан.

В то же время он считает, что «зависания» и мелкая моторика президента США Джо Байдена свидетельствуют о проблемах в психике, а у его антипода Дональда Трампа явное расстройство личности.