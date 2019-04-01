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01.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина, Цензура
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Украинский «учОный» оправдал запрет голосовать миллионам граждан

Киев не позволил находящимся в России украинским гражданам проголосовать на выборах президента, потому что это было бы предательством интересов Запада, и нивелировало все попытки Украины доказать «агрессию» РФ.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог и философ Валерий Дымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только мы бы позволили себе открыть избирательные участки в России, мы бы сразу предали все международные институции, резолюции ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, которые говорят, что РФ является агрессором. До решения суда в Гааге они (Запад – прим. ред.) не имеют права называть это оккупацией, а говорят, что Россия осуществляет эффективный контроль над оккупированной территорией.

Как только мы бы открыли (избирательные участки в РФ – прим. ред.), мы бы признали, что это (война в Донбассе – прим. ред.) – внутренний конфликт, что Россия не является агрессором, мы бы делегитимизовали все наши попытки («воевать» с Россией – прим. ред.), санкции были бы сняты», – заявил он.

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