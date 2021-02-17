Украинский вариант решения конфликта в Донбассе – вырезать всех несогласных

17.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Позиция украинских властей в отношении ЛДНР не изменилась с 2014 года, когда были подписаны Минские соглашения лишь для того, чтобы дать ВСУ передохнуть и перевооружиться для дальнейшего решения конфликта исключительно военным путём.

Об этом в эфире телеканала «Луганск24» заявил бывший лидер пророссийского киевского «Верного казачества» Алексей Селиванов, ныне служащий в ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экс-президент Кравчук, который запомнится украинцам лишь двухколёсными тележками, пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса. Также он пожаловался, что статус России как посредника переговоров мешает достичь консенсуса, и сказал, что действовать Украине надо жёстко и бескомпромиссно. Можно ли человеку, погубившему одну страну (УССР) доверять переговоры о судьбе других двух стран, республик Донбасса?» – спросил ведущий.

«В данном случае, переведя слова Кравчука на нормальный человеческий язык, он сказал следующее: мы хотим убить в Донбассе всех несогласных, а остальным закрыть рот, и жалко, что Россия на это не согласна. Здесь можно только сказать комплимент в сторону России, что Россия не соглашается на такой вариант решения проблемы, который видит Украина. Ничего другого Кравчук не сказал.

И позиция Украины с 2014 года никак не изменилась. Когда Порошенко подписал Минские соглашения, он тут же с подписания прибыл в аэропорт Борисполь, он также сказал, что он их подписал только для того, чтобы дать возможность украинской армии передохнуть и перевооружиться. Не для того, чтобы их исполнять», – напомнил боец ЛНР.

«Точно так же и сейчас. Сегодня Кравчук признаёт то, что их украинский вариант решения – это убийство всех несогласных и восстановление контроля вооруженным путем. Естественно, на это никто не согласится, потому что компромисс – это не значит победа безоговорочная одной стороны», – подчеркнул Селиванов.