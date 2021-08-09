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09.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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Украинский ведущий поиздевался над Зеленскими на пресс-конференции Лукашенко

Новости УкраиныУкраинский телеведущий Максим Назаров воспользовался своим присутствием на пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы...

Украинский телеведущий Максим Назаров воспользовался своим присутствием на пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы поиздеваться над своим лидером Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

Он поднял вопрос об отношениях лидеров Украины и Белоруссии со своими пресс-секретаршами, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«У нас очень актуальна проблема сексизма: и в Украине, и в Белоруссии», – начал Назаров.

«У нас нет проблем с сексизмом», – возразил Лукашенко.

«Вам Владимир Александрович может немного позавидовать, потому как у нас история с женщиной пресс-секретарем получилась абсолютно неудачной, у вас немного по-другому все. Видимо, вы команду все-таки выбираете, стратегически мысля», – продолжал Назаров.



Лукашенко понял, что речь идет о его пресс-секретаре Наталье Эйсмонт, и предупредил: «А тут ее муж сидит, Иван, крепкий мужик, настоящий семьянин».

Назаров продолжал вести свою тему и обратился к Ивану Эйсмонту, руководителю белорусского телевидения.

«Извините, а вы не ревнуете?», – спросил украинец.

«Нет», – ответил почему-то Лукашенко.

«Вы наверняка знаете, какие слухи ходили о Зеленском и Юлии Мендель в Украине», – пояснил Назаров.

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