29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

677 просмотров

Украинский вице-премьер по соцполитике занят поисками захоронений боевиков УПА в Польше

Вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко призвал расширить археологические раскопки захоронений в польских Грушовичах на месте разрушенного незаконного памятника боевикам УПА с привлечением как украинских, так и польских специалистов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение вице-премьер-министр озвучил, комментируя результаты завершения исследования захоронений в Грушовичах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Этими раскопками (в Грушовичах – Ред.), их результатам как минимум разрушен один миф, который запускался, к сожалению, в польских СМИ о том, что памятник в Грушовичах стоял на пустом месте, и там якобы никаких захоронений нет, и что это не имеет никакого отношения к памяти. И я благодарю польских коллег за то, что они, собственно, помогли разрушить этот миф. То есть, уже не будет ни у кого споров вокруг того, что памятник в Грушовичах был как раз возведен на соответствующих местах реальных захоронений, и там были существующие реальные захоронения”, – сказал вице-премьер.

Поэтому, считает Розенко, согласно польскому законодательству, памятник в Грушовичах должен надлежащим образом быть легализован. И решение о его сносе, убежден он, было абсолютно неправильным.

“И в этом заключается позиция Украины, что не должно было быть разрушения этого памятника, и безусловно было бы желательно, чтобы польская сторона проявила инициативу по его восстановлению, так, как мы это делаем в Украине”, – отметил чиновник.

В то же время Розенко призвал стороны не делать каких-то поспешных выводов о том, есть ли в Грушовичах реальные захоронения боевиков УПА или нет.

“Чтобы не получилось так, что сначала будет разогнан какой-то тезис, а потом его придется всем дружно опровергать. Поэтому, на мой взгляд, сейчас должны включиться реальные эксперты, должны включиться историки. И мы готовы и по первой, и по второй стороне предоставить польской стороне соответствующий перечень лиц, которые могли бы без политики, профессионально и предметно сделать соответствующие исследования по законам обеих стран. И по крайней мере более или менее точно установить: что это за захоронение, кому оно принадлежит и сделать исторический вывод, а не какую-то очередную политическую новеллу”, – сказал он.

В связи с этим вице-премьер выступил за продолжение исследований в Грушовичах.

“И даже я бы сказал, что не надо сосредотачиваться только на том месте, возможно, стоит несколько рядом провести какие-то мероприятия по проведению исследований. Поэтому очевидно, что там есть, судя по всему, какие-то массовые захоронения. Я бы все-таки продолжал такую же конструктивную совместную работу, к которой были бы привлечены как украинские, так и польские специалисты”, – отметил он.

27 мая представитель Украины в археологических исследованиях в Грушовичах Святослав Шеремета сообщил о завершении раскопок захоронений. Он рассказал, что по предварительным выводам группы украинских экспертов, среди 18 захоронений не менее 3 являются захоронениями боевиков УПА.

“По предварительному заключению группы украинских экспертов, среди 18 захоронений есть не менее 3 захоронений воинов УПА. Это подтверждают воспоминания очевидцев, архивные данные, характер и глубина захоронений, сопроводительный материал. Подтверждаются свидетельства и воспоминания, воинов УПА подхоранивали преимущественно ночью к гражданским захоронениям. Следовательно, разрушенный памятник УПА в Грушовичах была не символическим, а надгробным и должен быть восстановлен. Подробности с выводами украинских специалистов вскоре, после праздников”, – написал он в Facebook.

Однако, по мнению польской стороны, под демонтированным памятником УПА в Грушовичах нет останков боевиков этого формирования.

Институт национальной памяти Польшу 24 мая начал эксгумацию останков в Грушовичах, чтобы выяснить, похоронены ли там члены УПА. Приобщиться к раскопкам пригласили украинскую сторону, и украинцы присоединились в качестве наблюдателей.

При этом в ИНП Польши заявили, что если на месте разобранного монумента в Грушовичах найдут останки, то каждый похороненный там человек будет иметь свою могилу, но там не будет памятника в честь УПА.