Украинский вице-премьер: «Российский паспорт такое же оружие, как ракета»

Вадим Москаленко.  
11.08.2023 14:12
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Раздача российских паспортов на перешедших под контроль России территориях представляет серьёзную опасность для Киева.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам «интеграции» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Раздача российских паспортов на перешедших под контроль России территориях представляет серьёзную опасность для Киева....

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«Мы как украинское правительство не можем разрешать людям брать российские паспорта. Потому что российский паспорт – такое же оружие, как российская ракета. И мы воюем, чтобы никогда российского паспорта не было ни у одного человека на территории Украины», – сказала Верещук.

Она подчеркнула, что получившим российские паспорта в Киеве будут вменять в вину любые отношения с РФ – даже участие в выборах.

«Мы понимаем, что само по себе получение паспорта – не преступление. Но Россия делает всё, чтоб за паспортом шли дальше. Шаги, которые потом могут быть квалифицированы как признаки коллаборационистской деятельности. Сейчас Россия, на сентябрь, планирует проведение выборов. Поэтому они так поспешно паспортизируют наших людей», – добавила чиновница.

Верещук отметила, что единственный способ угодить Украине – отказаться от своего дома и уехать воевать с Россией.

«Поэтому не ждите, когда вас вынудят быть коллаборационистами – вы потом будете вынуждены объяснять правоохранительным органам Украины, как это происходит в Харьковской и Херсонской областях. Наверняка из них под оккупацией кто-то думал: «А что такого если я пойду на референдум», а сейчас люди получают реальные сроки.

Выехали сотни тысяч человек, лишь бы не взять этот паспорт. Они всё потеряли – своё имущество, оставили там часть жизни. Они очень не хотели уезжать, но уехали», – подытожила она.

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