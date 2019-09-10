10.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Пропаганда, Украина
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Украинский вице-премьер скормил феерическую евробайку

Украина и Европейский союз станут единым экономическим пространством, а французы и немцы будут чувствовать себя в Киеве как дома.

Об этом в интервью киевскому журналу заявил вице-премьер по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, какие задачи он намерен реализовать на своем посту

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«Украина и ЕС должны стать единым экономическим пространством. Условия доступа украинских товаров и услуг на общий рынок стран ЕС должны отвечать амбициозной динамике торговли. Для этого нужно сделать много работы не только нам, но и Евросоюзу.», – сказал вице-премьер.

«Чтобы украинцы начали забывать выражения вроде «поехать в Европу», «как в Европе», потому что Европа будет здесь, в Украине. Мы будем ездить в Германию, Францию и куда угодно, ощущая себя частью Европы. И они также будут ездить к нам, как в одну из стран большой Европы», – уверяет Кулеба.

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