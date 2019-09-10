Украинский вице-премьер скормил феерическую евробайку

10.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина и Европейский союз станут единым экономическим пространством, а французы и немцы будут чувствовать себя в Киеве как дома.

Об этом в интервью киевскому журналу заявил вице-премьер по вопросам

европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, какие задачи он намерен реализовать на своем посту

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина и ЕС должны стать единым экономическим пространством. Условия доступа украинских товаров и услуг на общий рынок стран ЕС должны отвечать амбициозной динамике торговли. Для этого нужно сделать много работы не только нам, но и Евросоюзу.», – сказал вице-премьер.

«Чтобы украинцы начали забывать выражения вроде «поехать в Европу», «как в Европе», потому что Европа будет здесь, в Украине. Мы будем ездить в Германию, Францию и куда угодно, ощущая себя частью Европы. И они также будут ездить к нам, как в одну из стран большой Европы», – уверяет Кулеба.