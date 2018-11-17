Украинский вице-премьер заявила о грядущем крахе режима

17.11.2018, Москва, Василий Иванов

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не исключает победы на предстоящих выборах пророссийских сил, к которым она относит объединение «Оппозиционного блока» и партии «За жизнь».

«Возможность победы на ближайших выборах в Украине пророссийских (а фактически — российских) или ориентированных на Россию сил, к сожалению, остается. И в случае реализации такого сценария это будет поражением не только Украины. Это будет поражением глобального демократического проекта», – написала сегодня Климпуш-Цинцадзе в издании «Зеркало недели».

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Она считает такой возможный итог выборов результатом «информационной спецоперации» Кремля и приводит результаты исследования Совета внешней политики «Українська призма», которое выявило ряд категорий населения стран Восточной Европы, являющихся наименее стойкими к дезинформации.

«Среди них – не только русскоязычные меньшинства или активные прихожане Православной Церкви, но и приверженцы крайней правой идеологии, молодежь в возрасте до 25 лет, люди старшего возраста и те, у кого есть с Россией экономические контакты. В сочетании с отсутствием качественной системы ответа на информационные атаки на государственном и общественном уровнях такое количество чувствительного к гибридному влиянию населения представляет угрозу для демократических систем каждой страны региона», – написала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», чиновница на днях оказалась в центре скандала – британская служба Al Jazeera во время интервью с Климпуш-Цинцадзе указала на разгул неонацистов на Украине, обстрелы мирных жителей Донбасса, а также поддержку жителями Крыма воссоединения с Россией.