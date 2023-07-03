Украинский водочный магнат попал в жернова Следкома за поддержку ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Москве объявлен в розыск украинский миллионер и владелец торговой марки «Хортица» Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает следственный комитет РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил украинским военнослужащим товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

«В рамках расследования установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц. Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), другому – по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке совершенное группой лиц в особо крупном размере). Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание», – уточнили в Следкоме.

Указывается, что в ходе расследования уголовного дела проведено более 10 обысков на территории как Москвы, так и других регионов РФ.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в своем тг-канале поделился подробностями своей судебной тяжбы со структурами Черняка.

«Расскажу о своей история с этими экстремистами. В 2014 году публично выиграл у них судебное дело. При просмотре фильма «Вий» была обнаружена скрытая реклама алкогольной продукции, а именно: водки, выпускаемой под торговой маркой «Хортица». Это название было неоднократно упомянуто в фильме. А на одном из заключительных кадров было показано изображение зарегистрированного на территории Российской Федерации товарного знака водки «Хортица». Призвал к ответу авторов и прокатчиков фильма. Тогда произошёл прецедент. Впервые была оштрафована компания Universal Pictures в России, являющейся прокатчиком картины, а также их обязали вырезать кадры с рекламой. Время идёт, а подлость и чванство отдельных лиц на алкогольном рынке не меняется», – написал Хамзаев.

В свою очередь телеведущий Сергей Мардан удивляется, что за Черняка взялись только сейчас.

«Не прошло и полутора лет с начала военной кампании, как Росалкогольрегулирование и спецслужбы поняли, что «Хортица» принадлежит Черняку. Самое время задать вопросы владельцам и менеджменту крупнейших российских розничных сетей, которые деятельно содействовали спонсированию ВСУ. К слову, в магазинах «Пятерочка» (Альфа Групп) на полках стоит широкий ассортимент литовского пива Volfas Engelman. Литва, как известно, одна из самых дружественных России стран», – не без сарказма пишет Мардан.

В прошлом году, как сообщал «ПолитНавигатор», после начала СВО Черняк объявил, что поддержит переизбрание президента Зеленского на второй срок.