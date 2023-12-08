Украинский военкор истерит: ВСУ совершают ошибки и проигрывают

Украинские военные командиры не хотят анализировать свои неудачи и учиться на собственных ошибках.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас по всей вертикали армии отсутствует базовый стандарт НАТО «TC 25-20», который почему-то никто не хочет применять. Это не уголовное дело и даже не служебное расследование. Это анализ предыдущих действий.

Например – почему провалилась атака на Вишнёвое 14 мая 2022 года? И там надо было назвать причины почему не удалось прорвать оборону и почему понесли такие большие потери в танках.

И тогда бы выяснилось, что противник привязал оборону к господствующим высотам, в посадках развернул ПТРК, поднял дроны, организовал артиллерийский удар, обстрел из ПТРК. У нас были проблемы в разведке, в управлении, в организации боя, в скорости выхода на рубежи», – сказал Бутусов.