Украинский военкор истерит: ВСУ совершают ошибки и проигрывают
Украинские военные командиры не хотят анализировать свои неудачи и учиться на собственных ошибках.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас по всей вертикали армии отсутствует базовый стандарт НАТО «TC 25-20», который почему-то никто не хочет применять. Это не уголовное дело и даже не служебное расследование. Это анализ предыдущих действий.
Например – почему провалилась атака на Вишнёвое 14 мая 2022 года? И там надо было назвать причины почему не удалось прорвать оборону и почему понесли такие большие потери в танках.
И тогда бы выяснилось, что противник привязал оборону к господствующим высотам, в посадках развернул ПТРК, поднял дроны, организовал артиллерийский удар, обстрел из ПТРК. У нас были проблемы в разведке, в управлении, в организации боя, в скорости выхода на рубежи», – сказал Бутусов.
Он возмутился, что из-за этого украинские командиры раз за разом совершают одни и те же ошибки.
«И если бы тогда, в мае 2022 года был такой анализ… если бы был такой доклад, то я уверен, что через год, в 2023 году, те же ошибки не повторили бы во время марша на Работино. Была бы какая-то логика.
Вместо этого у нас руководство страны бесконечно обвиняет союзников, что нам не додали танков, ракет, денег. С таким управлением всегда будет не хватать ни снарядов, ни ракет, ни людей», – подытожил Бутусов.
Спасибо!
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